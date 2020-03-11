2020-03-11T13:34:15+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию России, по которому Путин сможет снова баллотироваться на пост президента

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные новости дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные новости дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП, в чем суть новых поправок в Конституцию, как перемещаться по охваченной коронавирусом Италии и почему бензин не подешевеет даже из-за обвала цены на нефть

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию России, по которому Путин сможет снова баллотироваться на пост президента

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