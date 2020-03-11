Путин заявил, что наша страна пройдет кризис спокойно и достойно, в Москве запретят собираться более 5 тысяч человек, в России названы самые дефицитные профессии
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные новости дня
Путин заявил, что наша страна пройдет кризис спокойно и достойно, в Москве запретят собираться более 5 тысяч человек, в России названы самые дефицитные профессии
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