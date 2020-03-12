2020-03-12T01:25:11+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 марта. Указ Павла I, разрешающий строительство старообрядческих храмов, возврат Москве статуса столицы, премьера фильма «Валерий Чкалов»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 марта. Указ Павла I, разрешающий строительство старообрядческих храмов, возврат Москве статуса столицы, премьера фильма «Валерий Чкалов»

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12 марта. В этот день в разные годы:

1798 год - издается указ Павла I, разрешающий строительство старообрядческих храмов.

1918 год - решением Советского Правительства Москве вернули статус столицы государства.

1941 год - премьера фильма «Валерий Чкалов».

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