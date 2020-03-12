12 марта. Указ Павла I, разрешающий строительство старообрядческих храмов, возврат Москве статуса столицы, премьера фильма «Валерий Чкалов»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 марта. Указ Павла I, разрешающий строительство старообрядческих храмов, возврат Москве статуса столицы, премьера фильма «Валерий Чкалов»
12 марта. В этот день в разные годы:
1798 год - издается указ Павла I, разрешающий строительство старообрядческих храмов.
1918 год - решением Советского Правительства Москве вернули статус столицы государства.
1941 год - премьера фильма «Валерий Чкалов».