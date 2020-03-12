Коронавирус закрывает границы, отменяет концерты и матчи, курс рубля скачет. Готовы ли вы экономить на развлечении и досуге?
Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с экспертами и слушателями, как развлекать себя и семью в то время, когда и тратить лучше не стоит, и массовые мероприятия отменяют
Коронавирус закрывает границы, отменяет концерты и матчи, курс рубля скачет. Готовы ли вы экономить на развлечении и досуге?
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