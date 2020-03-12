Россияне смогут узнать о поправках в Конституцию только после того, как их подпишет Президент
Михаил Антонов вместе с руководителем Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петром Кирьяном разбирается, как будет происходить внесение поправок в основной закон и когда они начнут работать, если будут поддержаны на голосовани
Россияне смогут узнать о поправках в Конституцию только после того, как их подпишет Президент
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