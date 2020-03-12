Путин ответил на вопросы про предпринимателей и малый бизнес, а коронавирус уже распространился в 104 страны и из-за него отменили чемпионат мира по фигурному катанию
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Путин ответил на вопросы про предпринимателей и малый бизнес, а коронавирус уже распространился в 104 страны и из-за него отменили чемпионат мира по фигурному катанию
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.