2020-03-12T17:02:57+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Курс доллара на московской бирже поднялся до 75 рублей, Мишустин успокоил, что накопленных резервов России хватит на много лет, сотни корпораций перевели работников на удаленку из-за коронавируса

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

Курс доллара на московской бирже поднялся до 75 рублей, Мишустин успокоил, что накопленных резервов России хватит на много лет, сотни корпораций перевели работников на удаленку из-за коронавируса

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