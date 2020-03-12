Почему Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, а журналистку «Радио Свобода» только уволили из-за сексуальных домогательств
Журналист Надана Фридрихсон, публицист Сергей Мардан, феминистка Наталья Биттен и телеведущий Анатолий Кузичев обсуждают, почему к мужчинам и женщинам за одно и то же действие применяют совершенно разные наказания
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, а журналистку Радио Свобода уволили из-за сексуальных домогательств
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