2020-03-12T20:49:29+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Почему Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, а журналистку «Радио Свобода» только уволили из-за сексуальных домогательств

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня и горячо спорят.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня и горячо спорят.

Журналист Надана Фридрихсон, публицист Сергей Мардан, феминистка Наталья Биттен и телеведущий Анатолий Кузичев обсуждают, почему к мужчинам и женщинам за одно и то же действие применяют совершенно разные наказания

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, а журналистку Радио Свобода уволили из-за сексуальных домогательств

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4 Марта 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Леонид Гозман: Внесение поправок в Конституцию - это план Б, который начали воплощать после того, как план с присоединением Белоруссии сорвался

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Леонид ГОЗМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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