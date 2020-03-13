13 марта. Первое изображение дядюшки Сэма в США, завершение судебного процесса над троцкистами, критика перестройки Ниной Андреевой
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
13 марта. Первое изображение дядюшки Сэма в США, завершение судебного процесса над троцкистами, критика перестройки Ниной Андреевой
13 марта. В этот день в разные годы:
1852 год - в нью-йоркской газете опубликовано первое изображение дядюшки Сэма.
1938 год - завершение судебного процесса над троцкистами, в том числе Бухариным и Рыковым.
1988 год - письмо Нины Андреевой с критикой перестройки.
1999 год - возвращение в хит-парады певицы Шер.