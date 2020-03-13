2020-03-13T00:45:37+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 марта. Первое изображение дядюшки Сэма в США, завершение судебного процесса над троцкистами, критика перестройки Ниной Андреевой

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 марта. Первое изображение дядюшки Сэма в США, завершение судебного процесса над троцкистами, критика перестройки Ниной Андреевой

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13 марта. В этот день в разные годы:

1852 год - в нью-йоркской газете опубликовано первое изображение дядюшки Сэма.

1938 год - завершение судебного процесса над троцкистами, в том числе Бухариным и Рыковым.

1988 год - письмо Нины Андреевой с критикой перестройки.

1999 год - возвращение в хит-парады певицы Шер.

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