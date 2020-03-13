Коронавирус, падение рубля и нефти, закрытие на карантин целых стран... Как научиться справляться с плохими новостями
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают со специалистами, как научиться информационной гигиене и релаксу в интернете
Коронавирус, падение рубля и нефти, закрытие на карантин целых стран... Как научиться справляться с плохими новостями
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