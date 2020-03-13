2020-03-13T11:01:46+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Коронавирус, падение рубля и нефти, закрытие на карантин целых стран... Как научиться справляться с плохими новостями

Поток негативных новостей просто зашкаливает. Но психологи говорят: в интернете мы сами выбираем, что читать. Поэтому останавливайте сами себя, чтобы не уйти в негатив.Поток негативных новостей просто зашкаливает. Но психологи говорят: в интернете мы сами выбираем, что читать. Поэтому останавливайте сами себя, чтобы не уйти в негатив.Фото: Иван ПРОХОРОВ

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают со специалистами, как научиться информационной гигиене и релаксу в интернете

Коронавирус, падение рубля и нефти, закрытие на карантин целых стран... Как научиться справляться с плохими новостями

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