Коронавирус не пускает в отпуск: что делать в неожиданно освободившееся время
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают, стоит ли планировать поездки за границу, можно ли сдавать билеты и как отдохнуть в России
Коронавирус не пускает в отпуск: что делать в неожиданно освободившееся время
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