Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Дезинфицируем общественный транспорт и запретили массовые мероприятия. И пока намеков на то, что происходит в соседнем Китае, нет
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами и экспертами, зачем стоит приехать в Хабаровск, отменят ли Евро-2020 из-за эпидемии и сколько больных коронавирусом сейчас в России
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Дезинфицируем общественный транспорт и запретили массовые мероприятия. И пока намеков на то, что происходит в соседнем Китае, нет
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