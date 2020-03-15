2020-03-15T11:36:54+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

15 марта. Подготовка первой российской Конституции, отречение от престола Николая II, массовое сокращение из вооруженных сил СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

15 марта. Подготовка первой российской Конституции, отречение от престола Николая II, массовое сокращение из вооруженных сил СССР

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15 марта. В этот день в разные годы:

1818 год - подготовка первой российской Конституции.

1917 год - Николай II подписывает отречение от престола.

1960 год - принимается Закон об сокращении вооруженных сил СССР.

1972 год - американский хит-парад возглавляет Джон Макклин с песней «Американский пирог».

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