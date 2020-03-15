15 марта. Подготовка первой российской Конституции, отречение от престола Николая II, массовое сокращение из вооруженных сил СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 марта. Подготовка первой российской Конституции, отречение от престола Николая II, массовое сокращение из вооруженных сил СССР
15 марта. В этот день в разные годы:
1818 год - подготовка первой российской Конституции.
1917 год - Николай II подписывает отречение от престола.
1960 год - принимается Закон об сокращении вооруженных сил СССР.
1972 год - американский хит-парад возглавляет Джон Макклин с песней «Американский пирог».