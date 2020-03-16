Россия решила закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса, торговые сети начали создавать запасы продуктов из-за ажиотажа, банки начали поднимать ставки по ипотеке
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами и экспертами главные темы дня
Россия решила закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса, торговые сети начали создавать запасы продуктов из-за ажиотажа, банки начали поднимать ставки по ипотеке
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