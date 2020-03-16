Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус, в Петербурге люди поклоняются мощам Иоанна Крестителя, турпоток из России сократился на 60%
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами и экспертами главные темы дня
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус, в Петербурге люди поклоняются мощам Иоанна Крестителя, турпоток из России сократился на 60%
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