Михаил Делягин: Если есть угроза по распространению коронавируса - надо запрещать посещение учебных заведений, а не вводить режим по желанию
Известный экономист - про то, почему отказ от режима чрезвычайной ситуации - абсолютно правильная мера
Михаил Делягин: Если есть угроза по распространению коронавируса - надо запрещать посещение учебных заведений, а не вводить режим по желанию
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