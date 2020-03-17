Рубль обвалился. Что делать сейчас с крупными тратами: покупкой автомобиля, ремонтом или запуском нового бизнеса
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, как сейчас грамотнее спланировать свои расходы
Рубль обвалился. Что делать сейчас с крупными тратами: покупкой автомобиля, ремонтом или запуском нового бизнеса
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