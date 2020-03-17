2020-03-17T14:36:35+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В российских больницах сформирован двухнедельный запас лекарств, из-за закрытия школ родителям предложили давать больничные, на берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

В российских больницах сформирован двухнедельный запас лекарств, из-за закрытия школ родителям предложили давать больничные, на берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 33.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Из-за коронавируса в интернете активизировались мошенники, кинотеатры поссорились с онлайн-видеосервисами, меньше половины российских компаний готовы перевести своих сотрудников на удаленку

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В российских больницах сформирован двухнедельный запас лекарств, из-за закрытия школ родителям предложили давать больничные, на берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Онищенко рассказал, что российская промышленность оказалась не готова к спросу на маски и антисептики, Евро-2020 могут перенести на год, основная масса заболевших и умерших приходится на Европу и США

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Тестирование на коронавирус в России будет бесплатным, авиакомпании потеряли от закрытия рейсов более 100 млрд рублей, в Центробанке рассказали, как будут спасать российскую экономику

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Марта 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Заболевший коронавирусом россиянин рассказал, какие симптомы у него были, экономист посоветовал, что сейчас делать с накоплениями, турагентства сообщили о падении продаж по всем направлениям в 3 раза

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Марта 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус, в Петербурге люди поклоняются мощам Иоанна Крестителя, турпоток из России сократился на 60%

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Марта 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Россия решила закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса, торговые сети начали создавать запасы продуктов из-за ажиотажа, банки начали поднимать ставки по ипотеке

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Марта 2020 14:03 - 14:15

What's up, страна!

Тема: Яндекс назвал самые популярные вопросы россиян, клип на песню Uno группы Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения, ученые вычислили самые популярные профессии

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Андрей ВДОВИН
07:30
21:30
13 Марта 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Дезинфицируем общественный транспорт и запретили массовые мероприятия. И пока намеков на то, что происходит в соседнем Китае, нет

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Сергей КРАВЧУК
07:30
21:30
13 Марта 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: 64% россиян готовы поддержать предложенные изменения в Конституцию, в Италии более 12 тысяч человек заболели коронавирусом, ставки по ипотеке могут повыситься из-за падения рубля

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Марта 2020 11:03 - 11:32

What's up, страна!

Тема: Роспотребнадзор посоветовал протирать смартфон антисептиком от коронавируса, Little Big показали свою песню для Евровидения, жителей столичного региона предупреждают о заморозках

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
РИАМО запустило проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Умер фигурист Крис Рид, ему было 30 лет
Исполнившая роль в фильме "Счастливого дня смерти" актриса заразилась коронавирусом
Россиянка, живущая во Франции, рассказала о популярности гречки среди французов
Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020: Евро пройдет через год из-за коронавируса
Курс доллара на 18 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В России запустили бесплатное приложение для консультации с медиками
Путин: ситуация с продуктами стабильная - не стоит закупаться впрок
Гендиректор Большого театра попал в больницу с симптомами ОРВИ
В Киеве до 3 апреля закрыли метро
РФС приостановил все соревнования по футболу до 10 апреля
Курс евро на 18 марта: официальные данные ЦБ РФ
Вирусолог объяснила, как часто можно применять антисептики
Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян