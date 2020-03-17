В российских больницах сформирован двухнедельный запас лекарств, из-за закрытия школ родителям предложили давать больничные, на берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В российских больницах сформирован двухнедельный запас лекарств, из-за закрытия школ родителям предложили давать больничные, на берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты
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