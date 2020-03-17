2020-03-17T15:59:52+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Из-за коронавируса в интернете активизировались мошенники, кинотеатры поссорились с онлайн-видеосервисами, меньше половины российских компаний готовы перевести своих сотрудников на удаленку

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

Из-за коронавируса в интернете активизировались мошенники, кинотеатры поссорились с онлайн-видеосервисами, меньше половины российских компаний готовы перевести своих сотрудников на удаленку

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