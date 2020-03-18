Вирус труду не помеха. Как работодатели борются с коронавирусом
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, как сейчас работается в условиях ожидания эпидемии
Вирус труду не помеха. Как работодатели борются с коронавирусом
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.