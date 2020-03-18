Мария Захарова: Мы были готовы вывезти россиян из Черногории сразу, самолеты готовы. Но черногорская сторона поставила условие - вывезти своих граждан из России за наш счет
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Мария Захарова: Мы были готовы вывезти россиян из Черногории сразу, самолеты готовы. Но черногорская сторона поставила условие - вывезти своих граждан из России за наш счет
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