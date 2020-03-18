2020-03-18T15:48:21+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, в Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса, Сбербанк смоделировал сценарий с нефтью по 20 долларов и долларом по 100 рублей

Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды».Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды».

Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды»

Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, в Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса, Сбербанк смоделировал сценарий с нефтью по 20 долларов и долларом по 100 рублей

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