Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, в Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса, Сбербанк смоделировал сценарий с нефтью по 20 долларов и долларом по 100 рублей
Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды»
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, в Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса, Сбербанк смоделировал сценарий с нефтью по 20 долларов и долларом по 100 рублей
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