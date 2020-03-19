Путин заявил, что более 70% граждан России относятся к среднему классу. А вы себя ощущаете средним классом?
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, сколько в среднем нужно зарабатывать и тратить, чтобы считаться средним классом
Путин заявил, что более 70% граждан России относятся к среднему классу. А вы себя ощущаете средним классом?
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