2020-03-19T13:00:24+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Путин заявил, что более 70% граждан России относятся к среднему классу. А вы себя ощущаете средним классом?

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, сколько в среднем нужно зарабатывать и тратить, чтобы считаться средним классом.Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, сколько в среднем нужно зарабатывать и тратить, чтобы считаться средним классом.

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, сколько в среднем нужно зарабатывать и тратить, чтобы считаться средним классом

Путин заявил, что более 70% граждан России относятся к среднему классу. А вы себя ощущаете средним классом?

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