2020-03-19T13:47:51+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Каршеринг хотят лишить льгот на парковку, чтобы не выдавливал автовладельцев

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, чего в сервисах аренды автомобилей больше - плюсов или минусов.Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, чего в сервисах аренды автомобилей больше - плюсов или минусов.

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, чего в сервисах аренды автомобилей больше - плюсов или минусов

Каршеринг хотят лишить льгот на парковку, чтобы не выдавливал автовладельцев

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