Каршеринг хотят лишить льгот на парковку, чтобы не выдавливал автовладельцев
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, чего в сервисах аренды автомобилей больше - плюсов или минусов
Каршеринг хотят лишить льгот на парковку, чтобы не выдавливал автовладельцев
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.