Рубль поднялся на второе место в списке самых волатильных валют мира, в России из-за тяжелых хронических заболеваний скончалась инфицированная коронавирусом пациентка, в Китае из-за карантина участились случаи разводов
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Рубль поднялся на второе место в списке самых волатильных валют мира, в России из-за тяжелых хронических заболеваний скончалась инфицированная коронавирусом пациентка, в Китае из-за карантина участились случаи разводов
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