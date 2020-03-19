2020-03-19T21:10:53+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Геннадий Онищенко: Коронавирус - это гибридная информационная атака против экономики Китая, Европы и России

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда".Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший главный государственный санитарный врач РФ рассказывает Сергею Мардану и Надане Фридрихсон, почему эпидемия закончилась бы быстрее, если бы карантина не было и в процесс не вмешивались бы политики

Геннадий Онищенко: Коронавирус - это гибридная информационная атака против экономики Китая, Европы и России

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