Геннадий Онищенко: Коронавирус - это гибридная информационная атака против экономики Китая, Европы и России
Бывший главный государственный санитарный врач РФ рассказывает Сергею Мардану и Надане Фридрихсон, почему эпидемия закончилась бы быстрее, если бы карантина не было и в процесс не вмешивались бы политики
Геннадий Онищенко: Коронавирус - это гибридная информационная атака против экономики Китая, Европы и России
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