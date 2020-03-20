Николай Платошкин: Италия горит по коронавирусу, потому что китайцы в разгар эпидемии ломанулись в Милан на выставку высокой моды
Валентин Алфимов подводит итоги уходящей недели вместе с Николаем Платошкиным
Николай Платошкин: Италия горит по коронавирусу, потому что китайцы в разгар эпидемии ломанулись в Милан на выставку высокой моды
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