22 марта. Смерть французского композитора Жан-Батиста Люлли, первая демонстрация братьями Люмьер фильма, создание Центральной студии телевидения
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 марта. Смерть французского композитора Жан-Батиста Люлли, первая демонстрация братьями Люмьер фильма, создание Центральной студии телевидения
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23 марта. В этот день в разные годы:
1687 год - умирает французский композитор Жан-Батист Люлли.
1895 год - первая демонстрация в Париже немого кино.
1951 год - на Шаболовке создается Центральная студия телевидения.
1984 год - свадьба композитора Эндрю Ллойд Уэббер и Сары Брайтман.