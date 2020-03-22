2020-03-22T17:40:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

22 марта. Смерть французского композитора Жан-Батиста Люлли, первая демонстрация братьями Люмьер фильма, создание Центральной студии телевидения

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

22 марта. Смерть французского композитора Жан-Батиста Люлли, первая демонстрация братьями Люмьер фильма, создание Центральной студии телевидения

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23 марта. В этот день в разные годы:

1687 год - умирает французский композитор Жан-Батист Люлли.

1895 год - первая демонстрация в Париже немого кино.

1951 год - на Шаболовке создается Центральная студия телевидения.

1984 год - свадьба композитора Эндрю Ллойд Уэббер и Сары Брайтман.

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