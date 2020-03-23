23 марта. Появление выражения «Ок», основание Муссолини партии «Итальянский союз борьбы», премьера фильма «Вам и не снилось»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 марта. Появление выражения «Ок», основание Муссолини партии «Итальянский союз борьбы», премьера фильма «Вам и не снилось»
23 марта. В этот день в разные годы:
1839 год - в Бостонской ежедневной газете впервые появляется выражение «Ок».
1919 год - в Милане Бенито Муссолини основывает новую партию «Итальянский союз борьбы».
1981 год - премьера фильма «Вам и не снилось».
1982 год - в Ташкенте, во время посещения авиационного завода, чуть не погибает генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.