2020-03-23T20:20:15+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

23 марта. Появление выражения «Ок», основание Муссолини партии «Итальянский союз борьбы», премьера фильма «Вам и не снилось»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

23 марта. Появление выражения «Ок», основание Муссолини партии «Итальянский союз борьбы», премьера фильма «Вам и не снилось»

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23 марта. В этот день в разные годы:

1839 год - в Бостонской ежедневной газете впервые появляется выражение «Ок».

1919 год - в Милане Бенито Муссолини основывает новую партию «Итальянский союз борьбы».

1981 год - премьера фильма «Вам и не снилось».

1982 год - в Ташкенте, во время посещения авиационного завода, чуть не погибает генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

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