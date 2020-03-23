23 Март 2020 2020-03-23T20:20:15+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

23 марта. Появление выражения «Ок», основание Муссолини партии «Итальянский союз борьбы», премьера фильма «Вам и не снилось» 00:00 00:00

23 марта. В этот день в разные годы:

1839 год - в Бостонской ежедневной газете впервые появляется выражение «Ок».

1919 год - в Милане Бенито Муссолини основывает новую партию «Итальянский союз борьбы».

1981 год - премьера фильма «Вам и не снилось».

1982 год - в Ташкенте, во время посещения авиационного завода, чуть не погибает генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.