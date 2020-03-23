В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, но метро будет работать
Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают, как Россия справляется с коронавирусом
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки, но метро будет работать
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