Трейдер Лана Нагорная: Сейчас главный совет - не кипишуйте!
Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков выясняют у квалифицированного инвестора Ланы Нагорной, стоит ли бежать за валютой и куда вложить деньги в период волнений на рынке
Трейдер Лана Нагорная: Сейчас главный совет - не кипишуйте!
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