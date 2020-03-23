2020-03-23T13:12:13+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Трейдер Лана Нагорная: Сейчас главный совет - не кипишуйте!

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков выясняют у квалифицированного инвестора Ланы Нагорной, стоит ли бежать за валютой и куда вложить деньги в период волнений на рынке.Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков выясняют у квалифицированного инвестора Ланы Нагорной, стоит ли бежать за валютой и куда вложить деньги в период волнений на рынке.

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков выясняют у квалифицированного инвестора Ланы Нагорной, стоит ли бежать за валютой и куда вложить деньги в период волнений на рынке

Трейдер Лана Нагорная: Сейчас главный совет - не кипишуйте!

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Свежие лица

Тема: Константин Грим: Вероятность того, что я заболею коронавирусом равна тому, что я выиграю в лотерею миллион долларов

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Константин ГРИМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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