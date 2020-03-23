Московским пенсионерам выплатят по 4000 рублей за самоизоляцию, американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году, премьер Японии Синдзо Абэ заявил о переносе Олимпиады в Токио
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомолки», как живет страна
Московским пенсионерам выплатят по 4000 рублей за самоизоляцию, американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году, премьер Японии Синдзо Абэ заявил о переносе Олимпиады в Токио
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