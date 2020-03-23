Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год. Но вопрос, будет ли она эффективна
Кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков рассказал Сергею Мардану и Надане Фридрихсон, какие сложности с разработкой вакцины от COVID-19 возникают
Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год. Но вопрос, будет ли она эффективна
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