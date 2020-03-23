2020-03-23T21:11:22+03:00
Вечерний диван
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Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год. Но вопрос, будет ли она эффективна

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят с экспертами информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят с экспертами информационные итоги дня.

Кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков рассказал Сергею Мардану и Надане Фридрихсон, какие сложности с разработкой вакцины от COVID-19 возникают

Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год. Но вопрос, будет ли она эффективна

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