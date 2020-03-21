2020-03-21T13:32:52+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

21 марта. Выдача патента на саксофон, премьера фильма «Фанфан-тюльпан», путешествие Кати Лычевой по США с миссией мира

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

21 марта. Выдача патента на саксофон, премьера фильма «Фанфан-тюльпан», путешествие Кати Лычевой по США с миссией мира

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21 марта. В этот день в разные годы:

1846 год - Изобретатель музыкальных инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.

1952 год - премьера фильма «Фанфан-тюльпан».

1986 год - начинается поездка по США с миссией мира советской школьницы Кати Лычевой.

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