21 марта. Выдача патента на саксофон, премьера фильма «Фанфан-тюльпан», путешествие Кати Лычевой по США с миссией мира
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 марта. Выдача патента на саксофон, премьера фильма «Фанфан-тюльпан», путешествие Кати Лычевой по США с миссией мира
21 марта. В этот день в разные годы:
1846 год - Изобретатель музыкальных инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.
1952 год - премьера фильма «Фанфан-тюльпан».
1986 год - начинается поездка по США с миссией мира советской школьницы Кати Лычевой.