2020-03-21T13:41:28+03:00
Чистая страна
Александр ЧЕКШИН

Экологический сбор: что ждать бизнесу после 31 марта

Чистая ли у нас страна и готовы ли люди сами выходить и убирать мусор, чтобы жить в красотеЧистая ли у нас страна и готовы ли люди сами выходить и убирать мусор, чтобы жить в красоте

Александр Чекшин обсуждает с экспертами изменения в законодательстве

Экологический сбор: что ждать бизнесу после 31 марта

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Эксперты в студии:

- исполнительный директор ассоциации «ЭкоШинСоюз» Сергей Подойников;

- директор ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Владислав Бондарев;

- исполнительный директор ассоциации «РусПЭК»Любовь Меланевская;

- директор департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды РФ Андрей Петрищев.

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