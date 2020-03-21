Экологический сбор: что ждать бизнесу после 31 марта
Александр Чекшин обсуждает с экспертами изменения в законодательстве
Экологический сбор: что ждать бизнесу после 31 марта
Эксперты в студии:
- исполнительный директор ассоциации «ЭкоШинСоюз» Сергей Подойников;
- директор ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Владислав Бондарев;
- исполнительный директор ассоциации «РусПЭК»Любовь Меланевская;
- директор департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды РФ Андрей Петрищев.