«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» создадут фонд для финансовой поддержки оказавшихся в изоляции курьеров и водителей. А вас как поддерживает работодатель
Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с экспертами и слушателями, как выходить из сложной ситуации на работе
«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» создадут фонд для финансовой поддержки оказавшихся в изоляции курьеров и водителей. А вас как поддерживает работодатель
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