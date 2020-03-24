2020-03-24T13:36:48+03:00
Свежие лица
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВ

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» создадут фонд для финансовой поддержки оказавшихся в изоляции курьеров и водителей. А вас как поддерживает работодатель

Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с экспертами и слушателями, как выходить из сложной ситуации на работе.Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с экспертами и слушателями, как выходить из сложной ситуации на работе.

Светлана Молодцова и Александр Капков обсуждают с экспертами и слушателями, как выходить из сложной ситуации на работе

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» создадут фонд для финансовой поддержки оказавшихся в изоляции курьеров и водителей. А вас как поддерживает работодатель

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Тема: «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» создадут фонд для финансовой поддержки оказавшихся в изоляции курьеров и водителей. А вас как поддерживает работодатель

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21:30
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