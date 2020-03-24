Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах, потерять работу могут больше 8 миллионов человек, про коронавирус написали песню на мелодию Uno
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах, потерять работу могут больше 8 миллионов человек, про коронавирус написали песню на мелодию Uno
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