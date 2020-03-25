2020-03-25T00:34:47+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

25 марта. Мобилизация девушек-комсомолок на фронт, мемуары Никиты Хрущева, премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

25 марта. Мобилизация девушек-комсомолок на фронт, мемуары Никиты Хрущева, премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная»

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25 марта. В этот день в разные годы:

1942 год - постановление государственного Комитета обороны о мобилизации девушек в противовоздушную оборону.

1970 год - председатель КГБ СССР Юрий Андропов готовит записку под грифом «особой важности» в Политбюро о написании Никитой Хрущевым воспоминаний.

1974 год - премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная».

1995 год - бывший чемпион по боксу Майк Тайсон выходит на свободу.

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