25 Март 2020 2020-03-25T00:34:47+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

25 марта. Мобилизация девушек-комсомолок на фронт, мемуары Никиты Хрущева, премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная» 00:00 00:00

25 марта. В этот день в разные годы:

1942 год - постановление государственного Комитета обороны о мобилизации девушек в противовоздушную оборону.

1970 год - председатель КГБ СССР Юрий Андропов готовит записку под грифом «особой важности» в Политбюро о написании Никитой Хрущевым воспоминаний.

1974 год - премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная».

1995 год - бывший чемпион по боксу Майк Тайсон выходит на свободу.