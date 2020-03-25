25 марта. Мобилизация девушек-комсомолок на фронт, мемуары Никиты Хрущева, премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 марта. Мобилизация девушек-комсомолок на фронт, мемуары Никиты Хрущева, премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная»
25 марта. В этот день в разные годы:
1942 год - постановление государственного Комитета обороны о мобилизации девушек в противовоздушную оборону.
1970 год - председатель КГБ СССР Юрий Андропов готовит записку под грифом «особой важности» в Политбюро о написании Никитой Хрущевым воспоминаний.
1974 год - премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная».
1995 год - бывший чемпион по боксу Майк Тайсон выходит на свободу.