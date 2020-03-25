Никита Кричевский: Если за следующую неделю не удастся остановить распространение коронавируса, придется вводить режим чрезвычайной ситуации
Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают обращение Владимира Путина к народу и то, как малому бизнесу выжить в условиях кризиса
Никита Кричевский: Если за следующую неделю не удастся остановить распространение коронавируса, придется вводить режим чрезвычайной ситуации
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