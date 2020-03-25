2020-03-25T19:54:55+03:00
Вечерний диван
Владимир СУНГОРКИННадана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Владимир Сунгоркин: Больше всего сейчас широкие народные массы интересует, что они будут кушать и где брать деньги на следующей неделе

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир СунгоркинГлавный редактор «Комсомольской правды» Владимир СунгоркинФото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с главным редактором «Комсомольской правды» обращение Президента

Владимир Сунгоркин: Больше всего сейчас широкие народные массы интересует, что они будут кушать и где брать деньги на следующей неделе

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