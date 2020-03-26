26 марта. Единственный публичный концерт Франка Шуберта, выборы в Первую государственную Думу, увеличение исправительных колоний в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 марта. Единственный публичный концерт Франка Шуберта, выборы в Первую государственную Думу, увеличение исправительных колоний в СССР
26 марта. В этот день в разные годы:
1828 год - Франк Шуберт дает свой единственный публичный концерт.
1906 год - выборы в Первую государственную Думу.
1928 год - Совнарком СССР постановил увеличить количество исправительных колоний.
1953 год - Лаврентий Берия представляет проект амнистии.