2020-03-25T23:59:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

26 марта. Единственный публичный концерт Франка Шуберта, выборы в Первую государственную Думу, увеличение исправительных колоний в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

26 марта. Единственный публичный концерт Франка Шуберта, выборы в Первую государственную Думу, увеличение исправительных колоний в СССР

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26 марта. В этот день в разные годы:

1828 год - Франк Шуберт дает свой единственный публичный концерт.

1906 год - выборы в Первую государственную Думу.

1928 год - Совнарком СССР постановил увеличить количество исправительных колоний.

1953 год - Лаврентий Берия представляет проект амнистии.

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