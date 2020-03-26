2020-03-26T13:33:04+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Москве закрывают торговые центры и парки, фермеры и продовольственные производства работать продолжают

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды», как Россия справляется с карантином.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды», как Россия справляется с карантином.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды», как Россия справляется с карантином

В Москве закрывают торговые центры и парки, фермеры и продовольственные производства работать продолжают

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