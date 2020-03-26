В Москве закрывают торговые центры и парки, фермеры и продовольственные производства работать продолжают
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды», как Россия справляется с карантином
В Москве закрывают торговые центры и парки, фермеры и продовольственные производства работать продолжают
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