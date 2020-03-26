Частные лаборатории Москвы начали делать тесты на коронавирус всем желающим, россияне рвутся на работу несмотря на выходную неделю, ВОЗ назвала применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом замечательными
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Частные лаборатории Москвы начали делать тесты на коронавирус всем желающим, россияне рвутся на работу несмотря на выходную неделю, ВОЗ назвала применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом замечательными
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