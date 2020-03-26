2020-03-26T14:23:13+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Частные лаборатории Москвы начали делать тесты на коронавирус всем желающим, россияне рвутся на работу несмотря на выходную неделю, ВОЗ назвала применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом замечательными

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

Частные лаборатории Москвы начали делать тесты на коронавирус всем желающим, россияне рвутся на работу несмотря на выходную неделю, ВОЗ назвала применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом замечательными

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 34.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:15

What's up, страна!

Тема: Россиянка, застрявшая в Индии: Нам не дают заселиться в отели, с улиц прогоняют, требуют предоставить справки о состоянии здоровья, которые нигде нельзя получить

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В Кремле заявили, что «де-факто эпидемии в России нет», саратовский минкульт отменил выступление поэта Солы Моновой из-за аморальности, «Яндекс.Музыка» назвала предпочтения россиян во время карантина

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Частные лаборатории Москвы начали делать тесты на коронавирус всем желающим, россияне рвутся на работу несмотря на выходную неделю, ВОЗ назвала применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом замечательными

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В Индии застряли около 10 тысяч россиян, Петербург опустел из-за отсутствия туристов, итальянцы ошарашены оперативностью переброски российских военных в страну

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Марта 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: МИД предупредил россиян о личной ответственности за возвращение на родину в срок, эпидемия пошла Китаю на пользу, Apple резко подняла цены на свои устройства

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
24 Марта 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах, потерять работу могут больше 8 миллионов человек, про коронавирус написали песню на мелодию Uno

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
24 Марта 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Каким будет мир после коронавируса, как использовать опыт космонавтов для предотвращения конфликтов в семье и как студенты помогают пожилым во время карантина

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
24 Марта 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Приморье зафиксировано 2 случая коронавируса и они не из Китая, в России могут временно отменить проверки для бизнеса, люди стали больше работать на удаленке

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
23 Марта 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Минобороны отправило в Италию около 100 российских военных медиков, Центробанк отказался идти по пути США и раздавать деньги населению, в Госдуме предложили провести ЕГЭ в этом году дистанционно

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
23 Марта 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Московским пенсионерам выплатят по 4000 рублей за самоизоляцию, американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году, премьер Японии Синдзо Абэ заявил о переносе Олимпиады в Токио

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Марта 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Путиным, в Кремле прокомментировали ситуацию по коронавирусу, Александринский театр покажет спектакли в режиме онлайн

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Марта 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Италия обогнала Китай по количеству умерших от CОVID-19, Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса, Минздрав призвал людей меньше есть в карантин

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Марта 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Ростуризм рекомендовал россиянам не выезжать за пределы страны, в Госдуме предложили предоставить таксистам налоговые каникулы, США хотят ввести новые санкции против России из-за падения цен на нефть

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Сябитова дала совет, как найти любовь во время карантина
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса
Турецкий шеф-повар отдал все продукты со своего склада пострадавшим от пандемии коронавируса
В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса
Погода в Москве побила температурный рекорд
Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Правительство России может получить право на введение режима ЧС
Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям
В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня