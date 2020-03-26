В Кремле заявили, что «де-факто эпидемии в России нет», саратовский минкульт отменил выступление поэта Солы Моновой из-за аморальности, «Яндекс.Музыка» назвала предпочтения россиян во время карантина
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
В Кремле заявили, что «де-факто эпидемии в России нет», саратовский минкульт отменил выступление поэта Солы Моновой из-за аморальности, «Яндекс.Музыка» назвала предпочтения россиян во время карантина
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