Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России, а РПЦ отказалась закрывать церкви
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают вместе с журналистом, создателем канала «ещенепознер» Николаем Солодниковым реакцию общества на обращение Путина к нации
Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России, а РПЦ отказалась закрывать церкви
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