2020-03-26T21:54:17+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России, а РПЦ отказалась закрывать церкви

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают вместе с журналистом, создателем канала «ещенепознер» Николаем Солодниковым реакцию общества на обращение Путина к нации

Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России, а РПЦ отказалась закрывать церкви

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