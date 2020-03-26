26 Март 2020 2020-03-26T16:20:45+03:00

Россиянка, застрявшая в Индии: Нам не дают заселиться в отели, с улиц прогоняют, требуют предоставить справки о состоянии здоровья, которые нигде нельзя получить 00:00 00:00

Россиянка, застрявшая в Индии: Нам не дают заселиться в отели, с улиц прогоняют, требуют предоставить справки о состоянии здоровья, которые нигде нельзя получить

Наша соотечественница Полина Мудрова сейчас находится в Индии, как и еще порядка 10 тысяч российских граждан. В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» она рассказала, почему они не могут вернуться на родину