27 Март 2020 2020-03-26T23:50:48+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

27 марта. Заявка на патент «вагона с бесконечными рельсами» Федора Блинова, гибель Юрия Гагарина, премьера фильма «Мимино» 00:00 00:00

27 марта. В этот день в разные годы:

1878 год - Русский механик-самоучка Федор Блинов подает на патент «Вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов» прототип трактора на гусеничном ходе.

1968 год - во Владимирской области погибает в авиакатастрофе Юрий Гагарин.

1978 год - премьера фильма «Мимино».