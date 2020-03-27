27 марта. Заявка на патент «вагона с бесконечными рельсами» Федора Блинова, гибель Юрия Гагарина, премьера фильма «Мимино»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 марта. Заявка на патент «вагона с бесконечными рельсами» Федора Блинова, гибель Юрия Гагарина, премьера фильма «Мимино»
27 марта. В этот день в разные годы:
1878 год - Русский механик-самоучка Федор Блинов подает на патент «Вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов» прототип трактора на гусеничном ходе.
1968 год - во Владимирской области погибает в авиакатастрофе Юрий Гагарин.
1978 год - премьера фильма «Мимино».