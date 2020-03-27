Экономисты считают, что власти России должны масштабно поддержать экономику, банки и граждан на общую сумму в 5-10 триллионов рублей
Михаил Антонов обсуждает главные темы дня с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Экономисты считают, что власти России должны масштабно поддержать экономику, банки и граждан на общую сумму в 5-10 триллионов рублей
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