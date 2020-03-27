«Аэрофлот» готовится вывозить россиян спецрейсом из Индии, Мишустин заявил, что России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, РПЦ пригрозила властям Петербурга «последствиями» в случае принудительного закрытия церквей
Михаил Антонов обсуждает главные темы дня с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
«Аэрофлот» готовится вывозить россиян спецрейсом из Индии, Мишустин заявил, что России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, РПЦ пригрозила властям Петербурга «последствиями» в случае принудительного закрытия церквей
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