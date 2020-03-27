Как не поддаться панике, когда одна новость про коронавирус страшнее другой
Михаил Антонов обсуждает с клиническим психологом Ириной Коржаевой, как пережить самоизоляцию и карантин, не разругавшись и не сойдя с ума
Как не поддаться панике, когда одна новость про коронавирус страшнее другой
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