2020-03-27T15:50:34+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Как не поддаться панике, когда одна новость про коронавирус страшнее другой

Михаил Антонов обсуждает с клиническим психологом Ириной Коржаевой, как пережить самоизоляцию и карантин, не разругавшись и не сойдя с ума.Михаил Антонов обсуждает с клиническим психологом Ириной Коржаевой, как пережить самоизоляцию и карантин, не разругавшись и не сойдя с ума.

Михаил Антонов обсуждает с клиническим психологом Ириной Коржаевой, как пережить самоизоляцию и карантин, не разругавшись и не сойдя с ума

Как не поддаться панике, когда одна новость про коронавирус страшнее другой

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